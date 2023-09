Halloween au château à Savigny sous Faye Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye Savigny-sous-Faye, 31 octobre 2023, Savigny-sous-Faye.

Halloween au château à Savigny sous Faye Mardi 31 octobre, 17h00 Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye 5 euros pour l’entrée et l’accès à de nombreux jeux. Réservation au 0766241711 pour être sûr que chacun ait son petit cadeau

Un rendez-vous pour les petits et les grands! Dans le cadre magnifique du parc du château La Victoresse à Savigny sous Faye. Venez vous amuser avec un parcours dans les bois et plein de jeux : danse macabre, pêche miraculeuse, chaudron magique, poste à selfie, atelier de maquillage, ateliers chamboule, creusage de citrouilles, sorcière qui racontera des histoires… Bar, boissons chaudes, biscuits et bonbons. Venez déguisés !

Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye Rue du château, 86140 Savigny sous Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0766241711 »}, {« type »: « email », « value »: « savignyleslegendes@yahoo.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T17:00:00+01:00 – 2023-10-31T21:00:00+01:00

