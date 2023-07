Concert, animations, repas et son et lumière à Savigny sous Faye Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye Savigny-sous-Faye Catégories d’Évènement: Savigny-sous-Faye

Vienne Concert, animations, repas et son et lumière à Savigny sous Faye Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye Savigny-sous-Faye, 6 août 2023, Savigny-sous-Faye. Concert, animations, repas et son et lumière à Savigny sous Faye Dimanche 6 août, 15h00 Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye 10 euros pour le spectacle Dimanche 6 août, à partir de 15 heures, l’association Savigny les Légendes concocte un programme alléchant avec concert, animations, artistes, exposition de véhicules de prestige, repas et en soirée nouveau spectacle son et lumière.

Renseignements et réservation obligatoire au 07 66 24 17 11.

Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye Rue du château, 86140 Savigny sous Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0766241711 »}, {« type »: « email », « value »: « savignyleslegendes@yahoo.com »}]

