Vienne Course à pied et spectacle son et lumière Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye Savigny-sous-Faye, 5 août 2023, Savigny-sous-Faye. Course à pied et spectacle son et lumière Samedi 5 août, 19h00 Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye 12 euros pour les inscriptions en ligne jusqu’au 3 août, 15 août le jour de la course sur place à partir de 17 heures Samedi 5 août, l’association Savigny les Légendes lance la première édition de la « Ruée Savignoise ». Une course à pied de 10,2 kms autour du château de Savigny sous Faye. Inscriptions en ligne sur https://runchrono.fr/ pour 12 euros jusqu’au 3 août, 15 euros le jour de la course. Certificat médical ou copie de la licence obligatoire.

Avec un magnifique bonus pour tous les coureurs : sur présentation du dossard, tous les coureurs auront accès gratuit au spectacle son et lumière qui suivra. Restauration possible sur place.

Château La Victoresse 86140 Savigny sous Faye Rue du château, 86140 Savigny sous Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Téléphone: 0766241711
Email: savignyleslegendes@yahoo.com
Inscriptions: https://runchrono.fr/

