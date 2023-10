Découverte du Château La Tour de l’Evêque – Visite de cave et dégustation Château La Tour de l’Evêque Pierrefeu-du-Var, 19 octobre 2023, Pierrefeu-du-Var.

Pierrefeu-du-Var,Var

Venez découvrir le Château de la Tour de l’Evêque avec une visite de la cave et dégustation de vins..

2023-10-19 fin : 2023-10-21 . .

Château La Tour de l’Evêque La Tour Sainte-Anne

Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the Château de la Tour de l’Evêque, an organically farmed vineyard in the heart of an exceptional cirque of vines surrounded by the Maures hills.

Venga a descubrir el Château de la Tour de l’Evêque con una visita a la bodega y una degustación de vinos.

Entdecken Sie das Château de la Tour de l’Evêque, ein biologisch bewirtschaftetes Weingut inmitten eines außergewöhnlichen Zirkus aus Weinbergen, der von den Hügeln des Maures-Gebirges umgeben ist.

