Saint-Laurent-Médoc Gironde Le Château La Tour Carnet vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Pour cette occasion, nous vous proposons une visite de la forteresse médiévale, des chais de vinification en terminant par une dégustation de notre Grand Cru Classé du Médoc en 1855.

