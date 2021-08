Laure-Minervois Laure-Minervois Aude, Laure-Minervois CHATEAU LA TOUR BOISÉE – BALADE VIGNERONNE Laure-Minervois Laure-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Laure-Minervois Aude Laure-Minervois EUR 10 10 Tous les jeudis du mois d’août, balade dans les vignes avec Jean-Louis Poudou, fondateur du Domaine La Tour boisée (vignoble familial depuis 1826), sur le thème : « Quelle philosophie guide notre geste vigneron ? »

Visit in English on August 19.

Rendez-vous à 9H30 au Domaine (collation chaude à l’arrivée).

A 10 H, départ pour les vignes et discussion ouverte.

A 13 H, retour au chai, dégustation des vins et repas champêtre (produits locaux).

Gratuit pour les moins de 12 ans.

info@domainelatourboisee.com +33 4 68 78 10 04 https://www.domainelatourboisee.com/

