CHÂTEAU LA TOUR BOISÉE – BALADE VIGNERONNE 2021-08-05 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-05 14:30:00 14:30:00

Laure-Minervois Aude Laure-Minervois Tous les jeudis du mois d’août, rencontre avec Jean-Louis Poudou, dans ses vignes, sur le thème : “Quelle philosophie guide notre geste viticole ?” Visit in English on August 19.

Collation chaude à l’arrivée le matin, puis départ vers les vignes et discussion ouverte. Vers 13h, retour au chai pour une dégustation des vins et un repas champêtre (produits locaux).

Réservation 48h avant dernier délai. Gratuit moins de 12 ans. info@domainelatourboisee.com +33 4 68 78 10 04 https://www.domainelatourboisee.com/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

