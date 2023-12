Noël au Château La Tilleraie Château La Tilleraie Bergerac, 1 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le Château La Tilleraie vous invite à venir pour une soirée dégustation avec des artisans locaux.

Une soirée festive célébrant les fêtes de fin d’année…

Dégustez les délices du Périgord dans un cadre luxueux, visite le domaine lors d’une dégustation de vins et rencontrez des artisans locaux afin de découvrir leurs produits et leur savoir-faire.

Au programme : vin, truffes, huîtres, fromages, noix, conserves, confitures, cèpes, miel, bière, safran, bijoux, savons cosmétiques et encore plus de surprises…

L’entrée est gratuite..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. .

Château La Tilleraie Lieu-dit Les Farcies

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château La Tilleraie invites you to an evening tasting with local artisans.

A festive evening to celebrate the festive season…

Taste the delights of Périgord in luxurious surroundings, visit the estate for a wine tasting and meet local artisans to discover their products and know-how.

On the program: wine, truffles, oysters, cheeses, nuts, preserves, jams, ceps, honey, beer, saffron, jewelry, cosmetic soaps and even more surprises…

Admission is free.

Château La Tilleraie le invita a disfrutar de una velada de degustación de vinos con artesanos locales.

Una velada festiva para celebrar las fiestas…

Deguste las delicias del Périgord en un entorno de lujo, visite la finca para una cata de vinos y conozca a los artesanos locales para descubrir sus productos y su saber hacer.

En el programa: vino, trufas, ostras, quesos, frutos secos, conservas, mermeladas, ceps, miel, cerveza, azafrán, joyas, jabones cosméticos y muchas sorpresas más…

La entrada es gratuita.

Das Château La Tilleraie lädt Sie zu einem Verkostungsabend mit lokalen Kunsthandwerkern ein.

Ein festlicher Abend, der die Weihnachtsfeiertage feiert…

Probieren Sie die Köstlichkeiten des Périgord in einem luxuriösen Rahmen, besuchen Sie das Weingut bei einer Weinprobe und treffen Sie lokale Handwerker, um ihre Produkte und ihr Know-how kennenzulernen.

Auf dem Programm stehen Wein, Trüffel, Austern, Käse, Nüsse, Konserven, Konfitüren, Steinpilze, Honig, Bier, Safran, Schmuck, kosmetische Seifen und noch mehr Überraschungen…

Der Eintritt ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides