Afterwork au château La Rose Sarron

Saint-Pierre-de-Mons,Gironde

Au cœur de l’appellation Graves sur 9 lieux différents, venez découvrir les Ambassadeurs de Graves qui ouvrent leurs portes pour les afterworks « Apéro-Chai ». C’est une occasion unique de découvrir de très beaux vins, dans des lieux exceptionnels, dans une ambiance musicale.

Rendez-vous le 3 août de 18h30 à 21h au Château La Rose Sarron à Saint-Pierre-de-Mons !

Le tarif comprend :

+ 2 verres de vins

+ 1 ardoise

+ un concert.

Château La Rose Sarron

Saint-Pierre-de-Mons 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Graves appellation, at 9 different locations, come and discover the Ambassadeurs de Graves who open their doors for « Apéro-Chai » afterworks. This is a unique opportunity to discover fine wines, in exceptional locations, in a musical atmosphere.

See you on August 3 from 6:30 to 9pm at Château La Rose Sarron in Saint-Pierre-de-Mons!

Price includes :

+ 2 glasses of wine

+ 1 slate

+ a concert

En el corazón de la denominación de Graves, en 9 lugares diferentes, venga a descubrir a los Ambassadeurs de Graves que abren sus puertas para sesiones de afterwork « Apéro-Chai ». Una ocasión única para descubrir vinos de gran calidad, en lugares excepcionales y en un ambiente musical.

Únase a nosotros el 3 de agosto de 18:30 a 21:00 en el Château La Rose Sarron de Saint-Pierre-de-Mons

El precio incluye :

+ 2 copas de vino

+ 1 carta de vinos

+ un concierto

Im Herzen der Appellation Graves, an 9 verschiedenen Orten, entdecken Sie die Botschafter von Graves, die ihre Türen für die Afterworks « Apéro-Chai » öffnen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, sehr schöne Weine zu entdecken, an außergewöhnlichen Orten und in einem musikalischen Ambiente.

Wir treffen uns am 3. August von 18:30 bis 21:00 Uhr im Château La Rose Sarron in Saint-Pierre-de-Mons!

Der Preis beinhaltet :

+ 2 Weingläser

+ 1 Schiefertafel

+ ein Konzert

