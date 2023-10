Portes Ouvertes au Château La Rame Château La Rame Sainte-Croix-du-Mont, 18 novembre 2023, Sainte-Croix-du-Mont.

Portes Ouvertes au Château La Rame 18 et 19 novembre Château La Rame Entrée libre.

Nous sommes à J-30 de nos prochaines Portes Ouvertes au Château La Rame, les 18 et 19 novembre prochain auxquelles nous vous invitons chaleureusement.

Invitation à vivre un moment unique :une rencontre Authentique et de Proximité avec une véritable Famille de Vignerons Indépendants (3 générations travaillent actuellement ensemble : Augustin 25 ans , Angélique 52 ans & Olivier 57 ans , Yves 75 ans).

Ils vous raconteront leur histoire , vous transmettront leur passion, leurs valeurs .Ils vous expliqueront leur métier, leur savoir-faire . Artisans , ils font tout eux-mêmes : de la vigne au chais, en passant par la mise en bouteille, l’emballage, l’accueil et la commercialisation .Ils vous dévoileront leurs secrets.

Au programme

Visite guidée gratuite pendant les portes ouvertes effectuée par l’un des membres de la famille (visite dégustation payante hors période portes ouvertes)

Vignoble certifié HVE 3, respectueux de l’environnement

Dégustations des vins du Château La Rame (rouges, blancs secs , rosés, liquoreux ): Vins Artisanaux, produits selon des méthodes traditionnelles ancestrales et respectueuses de l’environnement, qui traduisent la singularité de leurs terroirs , de leurs cépages et d’un savoir faire.

Vins reconnus & appréciés pour leurs Prix Abordables : sélectionnés pour des évènements très convoités comme les « Vendanges avenue Montaigne » , régulièrement Coup de Cœur du Guide Hachette (2022, 2019,2018,2017,…) et servi au Diner de Remise du Prix Nobel de la Paix

Dégustation de Vieux Millésimes (20 ans d’âge)

Produits artisanaux régionaux – Pensez et Consommez local

Coin Enfant

Découverte d’un Terroir unique & exceptionnel (site géologique constitué de bancs d’huitres fossiles datant de l’ère tertiaire, situé sur des coteaux exposés plein sud)

Magnifique Panorama sur toute la vallée de la Garonne (un des plus beaux points de vue du sud gironde)

5 Bonnes Raisons de venir !

Notre savoir -faire et notre volonté ne sont rien sans le faire savoir .Aussi, nous serions heureux , si vous pouviez informer vos lecteurs que tout sera fait pour les accueillir et les recevoir les 18 et 19 novembre prochain

