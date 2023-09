Soirée orchestre et dégustation au Château la Martellerie Château La martellerie Saint-Palais Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Palais Soirée orchestre et dégustation au Château la Martellerie Château La martellerie Saint-Palais, 30 septembre 2023, Saint-Palais. Soirée orchestre et dégustation au Château la Martellerie Samedi 30 septembre, 18h30 Château La martellerie Inscription obligatoire. En partenariat avec l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux vous ouvrent leurs portes les soirées « Orchestre et dégustations » de 18h30 à 20h.

Samedi 30 septembre , vous avez rendez-vous au Château La Martellerie pour une soirée musicale et festive en présence de l’orchestre Harmonie de Cars & Blaye AU PROGRAMME 1h de concert par l’Orchestre d’Harmonie de Cars & Blaye

Dégustation des vins du Château

2023-09-30T18:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:30:00+02:00

