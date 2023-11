Jazz Off’ | Paolo Fresu & Omar Sosa « Food » Château La Jaubertie Colombier, 16 mars 2024, Colombier.

Colombier,Dordogne

Un des plus beaux duos du jazz contemporain, celui du trompettiste italien Paolo Fresu et du pianiste cubain Omar Sosa

Mêlant leur origine italienne et cubaine, ces deux musiciens de renoms, inégalables dans leurs domaines, sortent un nouvel album en mai 2023.

Un 3ème album construit grâce à la complicité artistique que les deux artistes ont su développer à l’occasion de leurs nombreux concerts communs au cours de ces dernières années.

Un résultat éblouissant qui clôt une trilogie commencée avec Alma (2012) et Eros (2016)

Paolo Fresu : trompette, bugle, effets

Omar Sosa : piano, claviers, effets, voix

Réservation conseillée.

Ouverture des portes à 20h..

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . EUR.

Château La Jaubertie

Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



One of the finest duos in contemporary jazz: Italian trumpeter Paolo Fresu and Cuban pianist Omar Sosa

Blending their Italian and Cuban origins, these two renowned musicians, unrivalled in their fields, are releasing a new album in May 2023.

A 3rd album built on the artistic complicity that the two artists have developed through their many joint concerts over recent years.

The dazzling result closes a trilogy that began with Alma (2012) and Eros (2016)

Paolo Fresu: trumpet, flugelhorn, effects

Omar Sosa: piano, keyboards, effects, vocals

Reservations recommended.

Doors open at 8pm.

Uno de los mejores dúos del jazz contemporáneo: el trompetista italiano Paolo Fresu y el pianista cubano Omar Sosa

Mezclando sus orígenes italianos y cubanos, estos dos músicos de renombre, sin rival en sus campos, publican un nuevo álbum en mayo de 2023.

Un 3er álbum construido sobre la complicidad artística que los dos artistas han desarrollado a través de sus numerosos conciertos juntos en los últimos años.

El deslumbrante resultado pone fin a una trilogía que comenzó con Alma (2012) y Eros (2016)

Paolo Fresu: trompeta, fliscorno, efectos

Omar Sosa: piano, teclados, efectos, voz

Se recomienda reservar.

Apertura de puertas a las 20 h.

Eines der schönsten Duos des zeitgenössischen Jazz, das des italienischen Trompeters Paolo Fresu und des kubanischen Pianisten Omar Sosa

Diese beiden berühmten Musiker, die ihre italienische und kubanische Herkunft miteinander vermischen und auf ihrem Gebiet unübertroffen sind, bringen im Mai 2023 ein neues Album heraus.

Ein drittes Album, das dank der künstlerischen Komplizenschaft entstanden ist, die die beiden Künstler bei ihren zahlreichen gemeinsamen Konzerten in den letzten Jahren entwickelt haben.

Ein blendendes Ergebnis, das eine Trilogie abschließt, die mit Alma (2012) und Eros (2016) begann

Paolo Fresu: Trompete, Flügelhorn, Effekte

Omar Sosa: Klavier, Keyboards, Effekte, Stimme

Eine Reservierung wird empfohlen.

Türöffnung um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides