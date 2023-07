Jeux anciens Château La Grand’Cour Mornay-Berry, 16 septembre 2023, Mornay-Berry.

De nombreux jeux anciens, en bois, pour les petits et et les grands, en accès libre après la visite

Château La Grand’Cour Route de Nevers, 18350 Mornay-Berry Mornay-Berry 18350 Cher Centre-Val de Loire 02 48 80 24 45 http://www.LaGrandCour.fr Construit à la fin du XIIIe siècle, peu de temps avant la guerre de Cent Ans, il est un rare exemple encore démonstratif de « forteresse-coquille » avec son enceinte polygonale et sa porte-donjon. Ses douves en eau, son pont-bascule et son assommoir illustrent son rôle protecteur d’une petite seigneurie contre les brigands et les mercenaires des armées de tous bords, aussi bien françaises qu’anglaises ou bourguignonnes. Au XVe siècle un étage a été ajouté et un escalier a dû être créé, abrité dans une tourelle ronde appuyée au donjon massif initial : cette juxtaposition exceptionnelle est une des originalités architecturales du site. Au centre de la motte médiévale, une longère a été construite au XVIIIe siècle sur les ruines du logis seigneurial qui avait brûlé au XVIe siècle. Aujourd’hui, son cadre de verdure et l’agrément de ses jardins fleuris de roses anciennes, en font un lieu de quiétude propice aux jeux entre les haies ou à la rêverie romantique dans ses alcôves de charmilles.

La Grand’Cour, un des plus anciens châteaux du Cher, encore très bien conservé, illustre l’architecture militaire du Moyen Age, avec son plan en château-coquille, son châtelet, ses douves en eau, son pont et son assommoir. La visite resitue la construction dans le contexte historique et permet d’appréhender le mode de vie des petits seigneurs ruraux.

La quiétude des jardins, jardin clos avec son bassin et potager médiéval, offre aux visiteurs un instant hors du temps, propice à la rêverie et au romantisme.

Le fief de Mornay apparaît dans le cartulaire de l’abbaye de Fontmorigny en 1151. Une construction est attestée pour la première fois au milieu du XIIe siècle.

La construction de la forteresse actuelle, se superposant à la précédente, remonte au milieu du XIIIe siècle. Sa situation géographique sur une ligne de démarcation entre le Nivernais et le Berry en faisait un élément clef de défense pendant la guerre de Cent Ans.

Au XVIIIe siècle, le logis est restauré et devient la maison d’un exploitant, qui avait installé sa tuilerie-briqueterie dans la basse-cour du château. Par la suite, une exploitation agricole prit sa place.

L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2009. D12, à la sortie de Mornay-Berry en direction de Jouet-sur-l’Aubois, Menetou-Couture

