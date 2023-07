Masterclass Château La Clotte-Cazalis Barsac Catégories d’Évènement: Barsac

Gironde Masterclass Château La Clotte-Cazalis Barsac, 23 juillet 2023, Barsac. Masterclass Dimanche 23 juillet, 14h30 Château La Clotte-Cazalis Tarif 8€ / Tarif réduit 4€ sur justificatif (demandeur d’emploi, handicap, quotient familial < 400) Masterclass de Lionel Sarrazin/Jean-Yves Pénafiel/Bianca Chillemi Quelques artistes, à l’aurore de leur carrière sont invités à une séance de travail-fleuve, permettant au public présent d’entrevoir l’étendue du travail impliqué dans la construction d’un artiste lyrique, ainsi qu’à ces artistes d’en retirer une mine d’enseignements pour la suite. Cette masterclass, ouverte au public sera animée par : -Lionel Sarrazin, professeur de chant -Jean-Yves Pénafiel, acteur, chanteur, metteur en scène de théâtre et de cirque, pédagogue -Bianca Chillemi, pianiste, cheffe de chant Château La Clotte-Cazalis La Clotte 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.laclotte-cazalis.com/ https://libre-cour.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

