Château de La Chapelle-de-Bragny Château La Chapelle-de-Bragny, 12 juillet 2023, La Chapelle-de-Bragny.

La Chapelle-de-Bragny,Saône-et-Loire

Visite de la cour d’entrée, des murs d’enceinte, de la cour intérieure, de la poterne, de l’église romane et la vierge, des écuries et dépendances..

Château

La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Visit the entrance courtyard, the surrounding walls, the inner courtyard, the postern, the Romanesque church and the virgin, the stables and outbui…

Visite el patio de entrada, las murallas que lo rodean, el patio interior, la poterna, la iglesia románica y la virgen, los establos y las dependencias.

Besichtigung des Eingangshofes, der Umfassungsmauern, des Innenhofes, der Poterne, der romanischen Kirche und der Jungfrau, der Stallungen und Nebe…

