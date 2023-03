Journées du savoir-faire médocain Château La Cardonne Blaignan-Prignac Catégories d’Évènement: Blaignan-Prignac

Journées du savoir-faire médocain Château La Cardonne, 1 avril 2023, Blaignan-Prignac. Journées du savoir-faire médocain 1 et 2 avril Château La Cardonne Animation sur deux jours dans le parc du Château La Cardonne à Blaignan-Prignac au coeur du Médoc. Restauration prévue sur place.

Evénement ouvert à tout public, pour découvrir les savoir faire à travers des expositions, des animations, des dégustations et des ateliers découverte : Expositions : restauration de vitraux, créations cuir, …

Démonstrations : tissage, tourneur sur bois, vannerie,

Ateliers découverte : confection créations textile, réalisation de stylo en bois, tailleurs de pierre, Château La Cardonne 12 route de la Cardonne Blaignan-Prignac 33340 Blaignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 29 56 56 »}, {« type »: « email », « value »: « savoirfairemedoc@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://@savoirfairemedocain.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisanat métiers d’art Savoir-Faire Médocain

