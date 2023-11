Marché des vins & des produits du terroir Château La Brie Monbazillac, 2 décembre 2023, Monbazillac.

Monbazillac,Dordogne

Organisé par les élèves de Bac Pro Technicien Conseil-Vente en Alimentation option Produits Alimentaires et Boissons, les personnels et le domaine viticole « Château La Brie ».

Elle permet de découvrir et valoriser les vins, bières, cidre et jus de raisin de différents lycées viticoles français. Une cinquantaine de produits viticoles y sera présentée ainsi que des produits alimentaires comme les spécialités à base de canard du domaine de la Peyrouse, du miel…

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Château La Brie

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Bac Pro Technicien Conseil-Vente en Alimentation option Produits Alimentaires et Boissons students, staff and the « Château La Brie » winery.

The event is an opportunity to discover and promote wines, beers, ciders and grape juices from various French wine-growing high schools. Around fifty wine products will be on display, as well as food products such as duck specialties from Domaine de la Peyrouse, honey…

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation*

Organizado por los alumnos de la opción Bac Pro Técnico en Venta y Asesoramiento de Productos Alimenticios y Bebidas, el personal y la explotación vinícola del Château La Brie.

El evento es una oportunidad para descubrir y promocionar los vinos, cervezas, sidras y zumos de uva de varias escuelas vitícolas francesas. Se expondrán unos cincuenta productos vinícolas, así como productos alimentarios como especialidades de pato del Domaine de la Peyrouse, miel, etc.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

Organisiert von den Schülerinnen und Schülern des Bac Pro Technicien Conseil-Vente en Alimentation option Produits Alimentaires et Boissons, dem Personal und dem Weingut « Château La Brie ».

Sie bietet die Möglichkeit, Weine, Biere, Cidre und Traubensäfte verschiedener französischer Weinbaugymnasien zu entdecken und aufzuwerten. Rund 50 Weinprodukte werden dort präsentiert, ebenso wie Lebensmittelprodukte wie Entenspezialitäten der Domaine de la Peyrouse, Honig…

*Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides