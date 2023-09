Fête des vendanges Château La Brie Monbazillac, 7 octobre 2023, Monbazillac.

Monbazillac,Dordogne

Le Château La Brie vous invite à leur Fête des vendanges.

Au programme :

9h : Café d’accueil

10h : Initiation et apprentissages des techniques de vendanges en Monbazillac

11h30 : Remplissage du pressoir

12h : Présentation du nouveau millésime Monbazillac Prestige 2022

12h15 : Apéritif

13h Repas, animé par des musiciens ( menu: Salade Périgourdine, entrecôte frites, fromages, dessert, vin compris) – Tarif 30€ – Réservation obligatoire..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Château La Brie

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château La Brie invites you to their Fête des vendanges.

Program:

9am: Welcome coffee

10am: Introduction to Monbazillac harvesting techniques

11:30am: Filling the press

12pm: Presentation of the new vintage Monbazillac Prestige 2022

12:15pm: Aperitif

1 p.m. Meal with live music (menu: Perigourdine salad, entrecôte frites, cheese, dessert, wine included) – Price 30? – Reservations required.

Château La Brie le invita a su Fiesta de la Vendimia.

En el programa

9h: Café de bienvenida

10h: Introducción y aprendizaje de las técnicas de vendimia de Monbazillac

11:30 h: Llenado de la prensa

12h: Presentación de la nueva cosecha Monbazillac Prestige 2022

12h15: Aperitivo

13.00 h Comida con música en directo (menú: ensalada Périgourdine, bistec de costilla y patatas fritas, queso, postre, vino incluido) – Precio 30? – Reserva obligatoria.

Das Château La Brie lädt Sie zu ihrem Erntedankfest ein.

Auf dem Programm stehen:

9 Uhr: Begrüßungskaffee

10 Uhr: Einführung und Erlernen der Techniken der Weinlese in Monbazillac

11.30 Uhr: Füllen der Weinpresse

12 Uhr: Vorstellung des neuen Jahrgangs Monbazillac Prestige 2022

12.15 Uhr: Aperitif

13 Uhr Essen, musikalisch umrahmt (Menü: Salat Périgourdine, Entrecôte mit Pommes frites, Käse, Dessert, Wein inklusive) – Preis 30? – Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides