Fondé en 2000 à Paris, le Quatuor CALIENTE réunit quatre solistes passionnés par le Tango Nuevo. handicap psychique;handicap moteur pi;mi Château Kirwan Cantenc Médoc Chemin Kirwan Cantenac Margaux-Cantenac 33460 Cantenac Nouvelle-Aquitaine Le Quatuor Caliente se produit régulièrement sur la scène internationale (Brésil, Italie, Suisse Taiwan, Belgique) ainsi que dans la plupart des Festivals et salles de concert à Paris et en France.

Cet ensemble interprète avec une force rare les compositions d’Astor Piazzolla, Horacio Salgan, Julian Plaza, Anibal Troïlo, Pedro Laurenz et Alejandro Scarpino. Désireux de faire vivre le Tango de notre temps, il élargit ce répertoire vers des compositeurs tels que Juan José Mosalini, Antonio Agri, Pablo Ziegler, Thomas Bordalejo et Gustavo Beytelmann qui compose pour l’ensemble « El Desaparecido » puis « Otras Voces », créé à l’Abbaye de l’Epau en compagnie de Vincent Maillard.

