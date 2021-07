Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Chateau Karénine Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Chateau Karénine Château de l’Empéri, 7 août 2021, Salon-de-Provence. Chateau Karénine

Château de l’Empéri, le samedi 7 août à 19:00

Anton Dvořak (1841-1904) Trio et autres œuvres Trio Karénine Charlotte Juillard violon Louis Rodde violoncelle Paloma Kouider piano

10€ / gratuit pour les – de 20 ans / Déjeuner Gastronomique 35 – 45€

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T19:00:00 2021-08-07T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Château de l'Empéri Adresse Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Château de l'Empéri Salon-de-Provence