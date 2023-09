Visite guidée à Kergroadez Château & Jardins de Kergroadez Brélès, 16 septembre 2023, Brélès.

Visite guidée à Kergroadez 16 et 17 septembre Château & Jardins de Kergroadez Tarif visite guidée 8 €, réduit 5 €, – 6 ans gratuit. Incluant la visite du parc arboré. Document disponible en anglais, en allemand et en breton. Du 4 septembre au 5 novembre les mercredis, jeudis (hors jeudi 16), vendredis, samedis & dimanches à 15h30.

Bâti en amont de l’aber Ildut et situé sur la commune de Brélès, Kergroadez est un bâtiment emblématique des constructions léonardes de la noblesse bretonne. Le château est aujourd’hui progressivement restauré et remeublé. En 1598, le Marquis de Kergroadez a souhaité bâtir une « belle demeure » sur ses terres du Bas-Léon. Dans le contexte troublé de la fin de la guerre de la Ligue et de la signature de l’édit de Nantes, le château a été doté d’une structure solide et fortifiée. Bien qu’abandonné pendant 150 ans, il a conservé intact son appareillage.

Accompagnés d’un guide vous découvrirez l’intérieur du Logis seigneurial : la grande salle basse, la salle du conseil, la chambre de la Marquise, le grand salon, la chambre de l’intendant et la tour…

Château & Jardins de Kergroadez Kergroadez, 29810, Brélès Brélès 29810 Finistère Bretagne 0649709740 https://kv2.kergroadez.fr/ https://www.instagram.com/chateau_et_jardins_kergroadez/;https://www.facebook.com/Kergroadez/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089844 Bâti en amont de l’aber Ildut et situé sur la commune de Brélès, Kergroadez est un bâtiment emblématique des constructions léonardes de la noblesse bretonne. Le château est aujourd’hui progressivement restauré et remeublé.

En 1598, le Marquis de Kergroadez a souhaité bâtir une « belle demeure » sur ses terres du Bas-Léon. Dans le contexte troublé de la fin de la guerre de la Ligue et de la signature de l’édit de Nantes, le château a été doté d’une structure solide et fortifiée. Bien qu’abandonné pendant 150 ans, l’appareillage du château est resté intact. Parking à l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Kergroadez