Soirée vins, tapas et rugby au Château Haut Chaigneau Château Haut-Chaigneau Néac Catégories d’Évènement: Gironde

Néac Soirée vins, tapas et rugby au Château Haut Chaigneau Château Haut-Chaigneau Néac, 6 octobre 2023, Néac. Soirée vins, tapas et rugby au Château Haut Chaigneau Vendredi 6 octobre, 18h00 Château Haut-Chaigneau Tarif : 35 € / personne. Sur réservation. Dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, nous organisons le Vendredi 6 octobre 2023 une soirée vins, tapas et rugby avec retransmission du match France-Italie sur grand écran à 21h au Château Haut-Chaigneau, 33500 Néac.

C’est une formule à 35€ par personne comprenant : Planches de tapas froides et chaudes

café

1 verre de vin/personne (pour les réservations dès 4 personnes, 1 bouteille de vin est comprise dans la formule). Infos pratiques Les inscriptions sont à faire par téléphone au 07.48.94.63.85 ou bien par email à : oenotourisme@vignobleschatonnet.com avant le 22 septembre 2023. Ouverture dès 18h00

Formule enfant à 12€.

Visite libre de la propriété et du chai à barriques souterrain

Bar à vins/ Tapas sur réservation

Match à 21h00 Château Haut-Chaigneau 33500 Néac Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0748946385 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557513131 »}, {« type »: « email », « value »: « oenotourisme@vignobleschatonnet.com »}] [{« link »: « mailto:oenotourisme@vignobleschatonnet.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00 rugby coupe du monde Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Néac Autres Lieu Château Haut-Chaigneau Adresse 33500 Néac Ville Néac Departement Gironde Lieu Ville Château Haut-Chaigneau Néac latitude longitude 44.93534;-0.18376

Château Haut-Chaigneau Néac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neac/