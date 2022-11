Le Père Noël s’invite au Château Haut Chaigneau Château Haut Chaigneau Néac Catégories d’évènement: Gironde

Le Père Noël s’invite au Château Haut Chaigneau Château Haut Chaigneau, 7 décembre 2022, Néac. Le Père Noël s’invite au Château Haut Chaigneau Mercredi 7 décembre, 14h30 Château Haut Chaigneau

Sur inscription. Tarif : 8 €. Gratuit pour les – de 3 ans.

Le Père Noël vous donne rendez-vous au Château Haut Chaigneau le mercredi 7 décembre ! Château Haut Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Au programme : animations de Noël pour les enfants et dégustation pour les parents ! Les enfants pourront s’amuser autour de diverses activités : Goûter

Maquillages & coloriages de Noël

Photos souvenir

Visite des chais Infos pratiques Horaires : 14h30 > 17h

Sur inscription par téléphone

Adresse : Chemin des trois bois 33500 Néac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:30:00+01:00

2022-12-07T17:00:00+01:00 SARL Dionysal

