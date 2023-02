À la découverte des bonnes herbes du château de Falaise! Château Guillaume le Conquérant, 3 juin 2023, Falaise.

À la découverte des bonnes herbes du château de Falaise! 3 et 4 juin Château Guillaume le Conquérant

Visite libre de 10h à 18h. Visites guidées du jardin à 11h,14h30 et 16h30 le samedi et le dimanche. Activités pour les enfants en continu. Gratuit

Rendez-vous aux jardins 2023

Château Guillaume le Conquérant Place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie

Imposante forteresse presque aussi ancienne que la Normandie, le château de Falaise est l’un des derniers témoins de la grandeur et de la puissance des ducs de Normandie. Cet ensemble majeur de l’architecture médiévale propose, en réalité augmentée, une évocation réaliste de l’évolution du monument du Moyen-Âge. Une expérience historique pour comprendre la réalité d’un château fort au temps des ducs de Normandie et rois d’Angleterre.

Les 3 et 4 Juin 2023, le château Guillaume le Conquérant et le DAME de Falaise vous proposent de visiter leur jardin d’inspiration médiévale.

En famille , partez à la découverte de nos bonnes herbes en réalisant des expériences et en éveillant vos sens. “Herbe à la verrue” ou encore ” plante à savon” , laissez-vous surprendre par les secrets de notre jardin!

Pour les plus jeunes ,des activités vous attendent toute la journée, utilisez vos sens et faites preuve d’imagination. Qui achevera les mots croisés géant?



