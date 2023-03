VISITE DE LA FERME API LESCURE Château-Guibert Château-Guibert Catégories d’Évènement: Château-Guibert

Vendée

VISITE DE LA FERME API LESCURE, 16 avril 2023, Château-Guibert Château-Guibert. VISITE DE LA FERME API LESCURE 1 Les Jaunières Château-Guibert Vendée

2023-04-16 – 2023-04-16 Château-Guibert

Vendée Château-Guibert . Laure et Jehan, apiculteurs passionnés de mère en fi ls par les produits de la ruche, vous accueillent à Château-Guibert. Leur démarche environnementale est riche : installations photovoltaïques, plantation de haies avec plus de 900 arbres depuis 2014, etc. Au programme : dégustation de produits et immersion dans le monde des abeilles ! Parking sur place Pas d’accès PMR Château-Guibert

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Château-Guibert, Vendée Autres Lieu Château-Guibert Adresse 1 Les Jaunières Château-Guibert Vendée Ville Château-Guibert Château-Guibert Departement Vendée Tarif Lieu Ville Château-Guibert

Château-Guibert Château-Guibert Château-Guibert Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-guibert chateau-guibert/

VISITE DE LA FERME API LESCURE 2023-04-16 was last modified: by VISITE DE LA FERME API LESCURE Château-Guibert 16 avril 2023 1 Les Jaunières Château-Guibert Vendée Château-Guibert Vendée

Château-Guibert Château-Guibert Vendée