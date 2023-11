Visitez le Château Gueyrosse CHATEAU GUEYROSSE Libourne, 29 décembre 2023, Libourne.

Visitez le Château Gueyrosse Vendredi 29 décembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h30 CHATEAU GUEYROSSE Gratuit. Sur réservation.

Nous vous accueillons sur RDV à 11h, 14 h et 16h30 ce 29 Décembre 2023 pour vous faire découvrir notre vignoble familial en appellation Saint Emilion Grand Cru, conduit en agriculture biologique et dont les pratiques culturales sont certifiées par le label BEE FRIENDLY.

Nous vous expliquerons le travail de la vigne, la biodiversité dans et autour du vignoble, la conduite en agriculture biologique et les pratiques BEE FRIENDLY mises en place.

La visite se poursuit dans les chais de vinification et d’élevage. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous dégusterez ensuite un millésime du Château Gueyrosse et un millésime du Domaine Chante Alouette Cormeil.

La visite et la dégustation durent environ 45 minutes et sont gratuites. Merci de prendre RDV par mail ou par téléphone.

CHATEAU GUEYROSSE 24 chemin de Gueyrosse 33500 LIBOURNE Libourne 33500 Le Verdet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.vignobles-yves-delol.fr »}, {« type »: « email », « value »: « gueyrosse@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557510263 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T11:00:00+01:00 – 2023-12-29T11:45:00+01:00

2023-12-29T16:30:00+01:00 – 2023-12-29T17:15:00+01:00

