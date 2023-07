Pique-nique vigneron au Château Le Brézéguet Château Grand Chêne Bélaye, 13 août 2023, Bélaye.

Bélaye,Lot

Cette année encore, le Château Le Brézéguet organise un pique-nique vigneron au domaine. Vous pourrez apporter votre propre pique-nique ou acheter votre repas auprès d’un foodtruck qui sera présent (assiettes gourmandes, frites, crêpes…)

A partir de 18h30, vous pourrez déguster les vins du domaine. De nombreuses animations ainsi que des jeux sont prévus afin d’égayer la soirée.

Des lots seront à gagner.

2023-08-13 12:00:00 fin : 2023-08-13 . EUR.

Château Grand Chêne

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Once again this year, Château Le Brézéguet is organizing a winemaker’s picnic at the estate. You can bring your own picnic or buy a meal from a foodtruck (gourmet plates, French fries, crêpes…)

From 6.30pm, you can taste the estate’s wines. There will be plenty of entertainment and games to liven up the evening.

Prizes to be won

Un año más, el Château Le Brézéguet organiza un picnic de viticultores en la finca. Puede traer su propio picnic o comprar comida en un foodtruck (platos gourmet, patatas fritas, crepes, etc.)

A partir de las 18.30 h, podrá degustar los vinos de la finca. La velada estará amenizada por animaciones y juegos.

Habrá premios en juego

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Château Le Brézéguet ein Winzerpicknick auf dem Weingut. Sie können Ihr eigenes Picknick mitbringen oder Ihr Essen bei einem Foodtruck kaufen, der vor Ort sein wird (Feinschmeckerteller, Pommes frites, Crêpes…)

Ab 18:30 Uhr können Sie die Weine des Weinguts verkosten. Zahlreiche Animationen sowie Spiele sind vorgesehen, um den Abend zu beleben.

Es gibt Lose zu gewinnen

Mise à jour le 2023-07-07 par OT CVL Vignoble