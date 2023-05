Sunsets vignerons en Luberon au Château Grand Callamand Château Grand Callamand, 27 juin 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Profitez d’une balade au cœur des vignes, d’une visite du caveau et d’une dégustation de vins. De petits plats du terroir mettront en valeur les vins dégustés..

2023-06-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-27 21:30:00. EUR.

Château Grand Callamand Route de la Loubière

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy a walk through the vineyards, a visit to the cellar and a wine tasting. Small local dishes will highlight the wines tasted.

Disfrute de un paseo por los viñedos, una visita a la bodega y una cata de vinos. Pequeños platos locales realzarán los vinos degustados.

Genießen Sie einen Spaziergang durch die Weinberge, eine Besichtigung des Weinkellers und eine Weinprobe. Kleine Gerichte aus der Region bringen die verkosteten Weine zur Geltung.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme de Pertuis