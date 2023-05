V AND B FEST Lie-dit La Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne V AND B FEST Lie-dit La Maroutière, 25 août 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne. 3 jours, un festival et un village !.

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-27 02:00:00. EUR.

Lie-dit La Maroutière

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



3 days, one festival and one village! 3 días, un festival y un pueblo 3 Tage, ein Festival und ein Dorf! Mise à jour le 2023-04-18 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Lie-dit La Maroutière Adresse Lie-dit La Maroutière Ville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville Lie-dit La Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne

Lie-dit La Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

V AND B FEST Lie-dit La Maroutière 2023-08-25 was last modified: by V AND B FEST Lie-dit La Maroutière Lie-dit La Maroutière 25 août 2023 Lie-dit La Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne