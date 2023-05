FÊTE DE LA MUSIQUE, 21 juin 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Rendez-vous le mercredi 21 juin prochain dans les rues de Château-Gontier sur Mayenne pour la Fête de la Musique !.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



See you on Wednesday, June 21st in the streets of Château-Gontier sur Mayenne for the Fête de la Musique!

Nos vemos el miércoles 21 de junio en las calles de Château-Gontier sur Mayenne con motivo de la Fiesta de la Música

Wir treffen uns am Mittwoch, dem 21. Juni, in den Straßen von Château-Gontier sur Mayenne zur Fête de la Musique!

Mise à jour le 2023-05-22 par eSPRIT Pays de la Loire