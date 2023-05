BRADERIE SUR LE THÈME ASTÉRIX, 10 juin 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023, l’association des commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne organise sa braderie d’été sur le thème d’Astérix..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 19:00:00. .

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



On Saturday June 10 and Sunday June 11, 2023, the Château-Gontier-sur-Mayenne shopkeepers? association is organizing its Asterix-themed summer braderie.

El sábado 10 y el domingo 11 de junio de 2023, la asociación de comerciantes de Château-Gontier-sur-Mayenne organiza su braderie de verano sobre el tema de Astérix.

Am Samstag, den 10. und Sonntag, den 11. Juni 2023 veranstaltet die Association des commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne ihren Sommerausverkauf unter dem Motto Asterix.

