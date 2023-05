SPECTACLE « ÉCLATS DE VOIX » – CHORALE COUP D’CHŒUR Espace Saint-Fiacre, 9 juin 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Les 9 et 10 juin 2023, la chorale Coup d’chœur présentera son nouveau spectacle, « Éclats de Voix », pour la première fois à Château-Gontier-sur-Mayenne..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Espace Saint-Fiacre

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



On June 9 and 10, 2023, the Coup d’ch?ur choir will present its new show, « Éclats de Voix », for the first time in Château-Gontier-sur-Mayenne.

Los días 9 y 10 de junio de 2023, el coro Coup d’chœur presentará por primera vez en Château-Gontier-sur-Mayenne su nuevo espectáculo, « Éclats de Voix ».

Am 9. und 10. Juni 2023 wird der Chor Coup d?ch?ur seine neue Show, « Éclats de Voix », zum ersten Mal in Château-Gontier-sur-Mayenne aufführen.

Mise à jour le 2023-04-24 par eSPRIT Pays de la Loire