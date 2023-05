CARRÉMENT CUBE – HANOUMAT COMPAGNIE 4 bis Rue Horeau, 7 juin 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Carrément cube est une fantaisie de danse et d’objets, une conversation entre le corps et l’objet cube en tant qu’espace de vie et d’imaginaire..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . EUR.

4 bis Rue Horeau Théâtre des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Carrément cube is a fantasy of dance and objects, a conversation between the body and the cube object as a space of life and imagination.

Carrément cube es una fantasía de danza y objetos, una conversación entre el cuerpo y el objeto cúbico como espacio de vida e imaginación.

Carrément cube ist eine Fantasie aus Tanz und Objekten, eine Konversation zwischen dem Körper und dem Objekt Würfel als Lebens- und Imaginationsraum.

Mise à jour le 2023-04-23 par eSPRIT Pays de la Loire