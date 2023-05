FALL-IN – COMPAGNIE PRESQUE SIAMOISE 4 bis Rue Horeau, 23 mai 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Dans le cadre des heures suspendues. Une invitation à partager un spectacle à l’heure du déjeuner. Après le succès des premiers rendez-vous méridiens retrouvez le cadre enchanteur du cloître pour une parenthèse musicale, poétique, chorégraphique au beau milieu de votre journée de travail !.

2023-05-23

4 bis Rue Horeau Cloître des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Within the framework of the suspended hours. An invitation to share a show at lunchtime. After the success of the first lunchtime meetings, come and enjoy the enchanting setting of the cloister for a musical, poetic and choreographic interlude in the middle of your working day!

Como parte de las horas suspendidas. Una invitación a compartir un espectáculo a la hora del almuerzo. Tras el éxito de las primeras reuniones a la hora del almuerzo, vuelva al encantador marco del claustro para disfrutar de un interludio musical, poético y coreográfico en medio de su jornada laboral

Im Rahmen von Les heures suspendues. Eine Einladung zu einer Aufführung in der Mittagspause. Nach dem Erfolg der ersten Mittagspausen finden Sie sich in der zauberhaften Umgebung des Klosters wieder und genießen eine musikalische, poetische und choreografische Auszeit mitten in Ihrem Arbeitstag!

