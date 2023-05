VISITEZ-NOUS ! EDITION 2023 – AFICENTRIFUGE Aficentrifuge, 23 mai 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le Pays de Château-Gontier a souhaité mettre en lumière les savoirs-faires, compétences et originalités de son territoire, en proposant aux locaux comme aux touristes, des visites d’entreprises, d’ateliers d’artisans, d’exploitations agricoles ou encore des prestations de services..

2023-05-23

Aficentrifuge

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



The Pays de Château-Gontier wished to highlight the know-how, skills and originality of its territory, by proposing to locals and tourists alike, visits to companies, craftsmen’s workshops, farms or services.

El Pays de Château-Gontier quería poner de relieve el saber hacer, las competencias y la originalidad de su territorio, ofreciendo a los habitantes y a los turistas visitas a empresas, talleres artesanos, granjas y servicios.

Das Pays de Château-Gontier möchte das Know-how, die Kompetenzen und die Originalität seiner Region hervorheben und bietet Einheimischen wie Touristen Besichtigungen von Unternehmen, Handwerkerwerkstätten, landwirtschaftlichen Betrieben oder auch Dienstleistungen an.

