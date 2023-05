CONCERT A LA CAPITAINERIE La Capitainerie Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

CONCERT A LA CAPITAINERIE La Capitainerie, 19 mai 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne. La Capitainerie, vous propose un concert tous les vendredis d’avril à septembre !.

La Capitainerie Quai Pierre de Coubertin

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



La Capitainerie, offers you a concert every Friday from April to September! La Capitainerie, ¡le ofrece un concierto todos los viernes de abril a septiembre! La Capitainerie, bietet Ihnen von April bis September jeden Freitag ein Konzert an! Mise à jour le 2023-05-12 par eSPRIT Pays de la Loire

