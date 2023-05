« LES AMIS DE L’ART » CROQUENT LES ANIMAUX DU REFUGE DE L’ARCHE 13 quater rue Félix Machand, 18 mai 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

D’avril à septembre 2023, 1 journée par mois, les membres de l’association « Les Amis de l’Art » de Château-Gontier s’installeront sur le parcours du Refuge de l’Arche et croqueront les animaux..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 18:00:00. EUR.

13 quater rue Félix Machand Refuge de l’Arche

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



From April to September 2023, one day a month, the members of the association « Les Amis de l’Art » of Château-Gontier will settle on the course of the Refuge de l’Arche and will sketch the animals.

De abril a septiembre de 2023, un día al mes, los miembros de la asociación « Les Amis de l’Art » de Château-Gontier se instalarán en el recorrido del Refugio del Arca y dibujarán a los animales.

Von April bis September 2023 werden sich die Mitglieder des Vereins « Les Amis de l’Art » aus Château-Gontier an einem Tag pro Monat auf dem Parcours des Tierheims Arche niederlassen und die Tiere skizzieren.

