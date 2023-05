IL NOUS EST ARRIVÉ QUELQUE CHOSE | OLIVIER DE SAGAZAN 4 bis Rue Horeau, 16 mai 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Artiste inclassable de renommée internationale, Olivier de Sagazan croise art et sciences pour une performance reliant le corps à la pensée et aux mots..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 21:20:00. EUR.

4 bis Rue Horeau Théâtre des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Olivier de Sagazan is an unclassifiable artist of international renown who combines art and science in a performance that links the body to thought and words.

Olivier de Sagazan es un artista inclasificable de renombre internacional que combina arte y ciencia en una performance que vincula el cuerpo al pensamiento y la palabra.

Der international bekannte, unklassifizierbare Künstler Olivier de Sagazan kreuzt Kunst und Wissenschaft für eine Performance, die den Körper mit Gedanken und Worten verbindet.

