JOURNÉE DU CAPITAINE Quai d’Alsace, 13 mai 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à Château-Gontier !.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 15:30:00. EUR.

Quai d’Alsace

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Take part in the Captain’s Day with the Duc des Chauvières company, in Château-Gontier!

¡Participe en el Día del Capitán con la compañía Duc des Chauvières, en Château-Gontier!

Nehmen Sie am Kapitänstag mit der cie le Duc des Chauvières in Château-Gontier teil!

