DU 6 AU 8 MAI : JOURNÉE MONDIALE DES OISEAUX MIGRATEURS 13 Rue Félix Marchand, 6 mai 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

e 13 mai 2023 sera la journée mondiale des oiseaux migrateurs. À cette occasion, le Refuge de l’Arche vous propose une étape migratoire dans la baie de Bourgneuf et le Marais breton (44) grâce à Michel Hubaut, photographe passionné d’ornithologie et Président de l’association « Nature À tired’aile ».

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-08 . .

13 Rue Félix Marchand Le Refuge de l’Arche

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



he 13th of May 2023 will be the world day of migratory birds. On this occasion, the Refuge de l’Arche proposes a migratory stage in the Bay of Bourgneuf and the Marais Breton (44) thanks to Michel Hubaut, photographer passionate about ornithology and President of the association « Nature À tired?aile »

l 13 de mayo de 2023 será el día mundial de las aves migratorias. En esta ocasión, el Refugio de l’Arche le propone una escala migratoria en la bahía de Bourgneuf y el Marais Breton (44) gracias a Michel Hubaut, fotógrafo apasionado por la ornitología y presidente de la asociación « Nature à tiredœaile »

er 13. Mai 2023 wird der Welttag der Zugvögel sein. Aus diesem Anlass lädt Sie das Refuge de l’Arche zu einer Zugvogel-Etappe in die Bucht von Bourgneuf und das bretonische Marais (44) ein, die von Michel Hubaut, einem leidenschaftlichen Fotografen und Vorsitzenden des Vereins « Nature À tired?aile » (Natur am Flügel), begleitet wird

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire