STAGE D’ORCHESTRE Ô FÉMININ ! Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

Stage musical pop et musique actuelle au Conservatoire du Pays de Château-Gontier de février à mars 2024 !

Le Conservatoire du Pays de Château-Gontier est ravi d’annoncer le lancement d’un stage musical pour les musiciens et élèves de musique ayant plus de cinq ans de pratique.

Intitulé « Ô Féminin », ce stage offre une opportunité aux passionnés de musique de se réunir, de jouer en harmonie et de célébrer les icônes féminines emblématiques de la musique pop.​

Les sessions de répétitions se dérouleront sur plusieurs weekends, les 24-25 février, ainsi que les 16 et 23 mars, au prestigieux Théâtre des Ursulines et au Conservatoire.

Un concert est prévu le samedi 6 avril à 20h30 au Théâtre des Ursulines.

Les inscriptions sont désormais ouvertes, et nous vous invitons à le faire dès maintenant en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3E8IwGBkP23v-qN2VKys3kwGeHK5UxRQOmZg70HhF4SoN1A/viewform

