Château-Gontier marché d'été aux Ursulines Château-Gontier, Mayenne Découvrir la peinture artistique, décorative, le relooking avec des peintures naturelles marché d’été aux Ursulines Château-Gontier Catégories d’évènement: Château-Gontier

Mayenne

Découvrir la peinture artistique, décorative, le relooking avec des peintures naturelles marché d’été aux Ursulines, 6 août 2021 17:00, Château-Gontier. Vendredi 6 août, 17h00 Découvrir la peinture artistique, décorative, le relooking avec des peintures naturelles La rénovation de votre décoration intérieure vous passionne? n’hésitez pas à découvrir l’atelier Art’Peintube Vous n’avez jamais peint et vous ne savez pas par ou commencer?

Pour en découvrir plus, rendez-vous sur le stand Art’Peintube présent lors du marché d’été.

Vendredi 6 août, 17 h à 21 h, marché d’été aux Ursulines, 4, rue Horeau, Château-Gontier,

il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour commencer. Envie d’avoir un moment bien à vous, pour faire vous même votre décoration, mes cours vous feront découvrir le talent qui se cache en vous, pour faire vous même votre décoration dans un atelier d’artiste, pour faire des stages initiation peinture, des cours de peinture artistique ou décorative, des stages initiation relooking avec des peintures naturelles. Ces cours de tous niveaux sont adaptés aux envies et aux compétences des élèves dans un cadre sympathique, l’atelier Art’PeinTube vous ouvre ces portes pour un moment de découverte,de création et d’imagination. Je souhaite vous vous faire partager ma passion, vous donner l’idée de décorer votre intérieur, dans une ambiance personnalisée ensemble ouvrons la porte à création marché d’été aux Ursulines 4, rue Horeau, Château-Gontier 53200 Château-Gontier Mayenne vendredi 6 août – 17h00 à 21h00

Détails Heure : 17:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Château-Gontier, Mayenne Autres Lieu marché d'été aux Ursulines Adresse 4, rue Horeau, Château-Gontier Ville Château-Gontier lieuville marché d'été aux Ursulines Château-Gontier