Amicalement Vamp Lucienne et Solange – Tournée ESPACE ST FIACRE, 20 janvier 2024, CHATEAU GONTIER. Amicalement Vamp Lucienne et Solange – Tournée ESPACE ST FIACRE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros. 213 PRODUCTIONS (R-22-004586) présente ce spectacle. Amicalement VAMP DERNIÈRES DATES DE LA DERNIÈRE TOURNÉE ! _______________________________________________________________________________________ Cette fois-ci c’est la dernière ! Lucienne et Solange prolongent le plaisir avec l’annonce de nouvelles dates, qui clôtureront la tournée Amicalement Vamp. _______________________________________________________________________________________ La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange dans : Amicalement VAMP – Une comédie policière ébouriffante ! Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui contient ses trésors personnels et embarquer Solange à la poursuite du voleur. Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la gaine audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses pistes… Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ? Du grand mystère, une enquête XXL digne des « Experts » qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine Marleau. Auteurs : Nicole Avezard et Isabelle Chenu Mise en scène : Jean-Claude Cotillard Production : 213 Productions Réservations PMR : 02 99 94 50 18 Jean Claude Cotillard, Nicole Avezard, Isabelle Chenu Votre billet est ici ESPACE ST FIACRE CHATEAU GONTIER PARC ST FIACRE Mayenne 37.0

