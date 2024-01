Marché des Producteurs de Château-Gombert Château-Gombert Marseille 13e Arrondissement, lundi 1 janvier 2024.

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Le marché, ouvert tous les vendredis, de 15h à 19h l’hiver et 16h à 20h l’été et par tous les temps, propose des fruits et légumes frais, bio ou issus d’agriculture raisonnée, viande, charcuterie, volaille, fromages… mais aussi, plantes et fleurs, huile d’olive, pâtisseries et confitures de fruits et fleurs.

Château-Gombert Place des Héros

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Ville de Marseille