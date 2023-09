À la recherche de la Troisième Fougère à droite et concert Château Gavaudun, 28 septembre 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

La compagnie « Pris dans les phares » présente le spectacle « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« Je quitte tout, je m’installe dans une cabane au fond des bois ».

En immersion dans les bois, nous partons en quête d’un dialogue entre une femme et la nature. La forêt, à la fois décor et personnage, nous semble un terrain de jeu idéal pour questionner le rapport humain à toutes les formes de vivant.

Une création de PRIS DANS LES PHARES,

écriture et mise en scène : Laurette Tessier,

écriture et jeu : Charlotte Desserre

Rendez-vous au pied du château.

Représentations les jeudi 28 et vendredi 29 septembre à 18h.

Vendredi, poursuite de la soirée avec un concert de Tal Coal, organisé par Concerts au Village..

2023-09-28 fin : 2023-09-29 . EUR.

Château

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The « Pris dans les phares » company presents the show « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« I leave everything, I settle in a cabin deep in the woods ».

Immersed in the woods, we set off in search of a dialogue between a woman and nature. The forest, both setting and character, seems to us an ideal playground for questioning the human relationship with all forms of life.

Created by PRIS DANS LES PHARES,

written and directed by Laurette Tessier,

written and performed by Charlotte Desserre

Meet at the foot of the château.

Performances Thursday September 28 and Friday September 29 at 6pm.

On Friday, the evening continues with a concert by Tal Coal, organized by Concerts au Village.

La compañía « Pris dans les phares » presenta el espectáculo « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« Dejo todo atrás y me mudo a una cabaña en lo profundo del bosque ».

Inmersos en el bosque, partimos en busca del diálogo entre una mujer y la naturaleza. El bosque, a la vez escenario y personaje, nos parece un terreno de juego ideal para cuestionar la relación humana con todas las formas de vida.

Creado por PRIS DANS LES PHARES,

escrita y dirigida por Laurette Tessier,

escrito e interpretado por Charlotte Desserre

Encuentro al pie del castillo.

Funciones el jueves 28 y el viernes 29 de septiembre a las 18:00 h.

El viernes, la velada continúa con un concierto de Tal Coal, organizado por Concerts au Village.

Die Theatergruppe « Pris dans les phares » präsentiert das Stück « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« Ich verlasse alles, ich lasse mich in einer Hütte tief im Wald nieder ».

Wir tauchen in den Wald ein und begeben uns auf die Suche nach einem Dialog zwischen einer Frau und der Natur. Der Wald, der gleichzeitig Kulisse und Figur ist, scheint uns ein ideales Spielfeld zu sein, um die menschliche Beziehung zu allen Formen des Lebendigen zu hinterfragen.

Eine Kreation von PRIS DANS LES PHARES,

schreiben und Regie: Laurette Tessier,

schreiben und Spielen: Charlotte Desserre

Treffpunkt am Fuße des Schlosses.

Aufführungen am Donnerstag, den 28. und Freitag, den 29. September um 18 Uhr.

Freitag, Fortsetzung des Abends mit einem Konzert von Tal Coal, organisiert von Concerts au Village.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur de Bastides