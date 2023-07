Dîner d’exception, au château Gautoul Château Gautoul Puy-l’Évêque, 26 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Château Gautoul a le plaisir d’accueillir Mikael Marcoux, le 26 Juillet pour un dîner clandestin !

Chef de la Table du Belvédère à Lauzerte, Mikael s’est formé auprès des meilleurs, au restaurant La Bouitte, 3 étoiles Michelin ou encore Le Pré avec Xavier Beaudiment ..

2023-07-26 19:30:00 fin : 2023-07-26 . 90 EUR.

Château Gautoul

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Château Gautoul is pleased to welcome Mikael Marcoux on July 26th for a clandestine dinner!

Chef of the Table du Belvédère in Lauzerte, Mikael trained with the best, at the 3-Michelin-starred restaurant La Bouitte and at Le Pré with Xavier Beaudiment.

Château Gautoul se complace en recibir a Mikael Marcoux el 26 de julio para una cena clandestina

Chef de la Table du Belvédère en Lauzerte, Mikael se formó con los mejores, en el restaurante de 3 estrellas Michelin La Bouitte y en Le Pré con Xavier Beaudiment.

Château Gautoul freut sich, Mikael Marcoux am 26. Juli zu einem heimlichen Abendessen begrüßen zu dürfen!

Mikael ist Chefkoch des « Table du Belvédère » in Lauzerte und hat seine Ausbildung bei den Besten gemacht.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT CVL Vignoble