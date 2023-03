PORTES OUVERTES AU CHATEAU GASSIES Chateau Gassies Latresne Catégories d’Évènement: Gironde

PORTES OUVERTES AU CHATEAU GASSIES Chateau Gassies, 1 avril 2023, Latresne. PORTES OUVERTES AU CHATEAU GASSIES 1 et 2 avril Chateau Gassies Le Samedi 1er Avril et le Dimanche 2 Avril, nous souhaitons faire vivre le Château en faisant découvrir aux visiteurs, les talents des métiers d’art, leur savoir-faire ainsi que leurs créations. Le défilé de robe de mariée s’invitera à trois reprises dans la salle de réception et à l’extérieur afin d’animer la journée. Exposition et visites spéciales mariages en s’arrêtant à chacun des stands. Les visiteurs seront libres de circuler au sein du domaine, visiter nos différents espaces, venir à votre rencontre et découvrir vos savoir-faire tout au long de la journée. Ils pourront également se restaurer sur place et profiter du défilé en suivant ! Chateau Gassies 26 route de brun, 33360 Latresne Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaugassies.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 48 45 57 13 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaugassies.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/chateaugassies/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T15:00:00+02:00 Créatrice robe de mariée Artiste florale Chateau Gassies

