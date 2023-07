Cinéma en plein air Château Gassier Puyloubier, 7 juillet 2023, Puyloubier.

Puyloubier,Bouches-du-Rhône

Difficile de rêver plus beau décor que la Sainte-Victoire pour profiter d’une séance de cinéma en plein air, confortablement allongé dans un transat : le dépaysement est garanti..

2023-07-07 18:30:00 fin : 2023-08-18 23:00:00. EUR.

Château Gassier Chemin De la Colle

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s hard to imagine a more beautiful backdrop than the Sainte-Victoire to enjoy an open-air cinema session, comfortably stretched out in a deckchair: a change of scenery guaranteed.

Es difícil imaginar un escenario más hermoso que la Sainte-Victoire para disfrutar de un cine al aire libre, cómodamente estirado en una tumbona: un cambio de aires garantizado.

Es ist schwierig, sich eine schönere Kulisse als den Sainte-Victoire zu wünschen, um eine Filmvorführung unter freiem Himmel zu genießen, bequem in einem Liegestuhl liegend: Der Tapetenwechsel ist garantiert.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence