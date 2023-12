LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE DE MOLIERE CHATEAU GARROS Langon, 17 mai 2024, Langon.

THÉÂTRE Scène nomadeVendredi 17 mai à 19hLe Tartuffe ou l’Hypocrite de MolièreCompagnie Veilleur®Cette pièce porte le titre de la première version de Tartuffe de Molière, en trois actes, interdite par l’Eglise à l’époque de sa création. Elle dépeint à gros traits grinçants une famille bourgeoise catholique dont le chef de famille, Orgon, recueille dans son foyer Tartuffe, véritable dévot. Celui-ci va sombrer dans le péché de la chair et sa présence va bouleverser l’équilibre familial. C’est cette version originelle, plus courte et incisive, que présente la compagnie Veilleur ®, habillée d’un filtre de modernité puisqu’elle se déroule dans les années folles et en extérieur, devant la façade de ce qui pourrait être la maison de cette famille bourgeoise. Servis par une distribution de haut vol, les bons mots de la comédie cocasse et tragique de Molière prennent ici une saveur délicieusement cruelle. En coréalisation avec l’OARAAutour du spectacle- Bord de scène après le spectacle- Séance scolaire le jeudi 16 mai à 14h Distribution :Adaptation originale de Georges ForestierMise en scène et dispositif scénique : Matthieu RoyCollaboration artistique : Johanna SilbersteinDistribution : Nadine Béchade, Aurore Déon/Ysanis Padonou, Yannick Jaulin, Anthony Jeanne, Sylvain Levey, François Marthouret, Johanna SilbersteinPour toutes et tous à partir de 10 ansDurée : 1 h 05Château Garros

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 19:00

CHATEAU GARROS ALLEES GARROS 33210 Langon