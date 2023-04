Randonnée gencéenne Salle Semailles au Vent, 14 mai 2023, Château-Garnier.

Rendez-vous Salle Semailles au Vent à 8h30 pour un départ à 9h.

Café matin / Casse-croûte mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Salle Semailles au Vent

Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meeting at the Semailles au Vent Hall at 8:30 am for a 9 am departure.

Coffee in the morning / Snack mid-course and a glass of friendship at the end.

Cita en la sala Semailles au Vent a las 8.30 h para una salida a las 9 h.

Café por la mañana / tentempié a mitad de camino y una bebida al final del paseo.

Treffpunkt Salle Semailles au Vent um 8:30 Uhr für einen Start um 9 Uhr.

Kaffee am Morgen / Imbiss auf halber Strecke und Umtrunk am Ziel.

Mise à jour le 2023-03-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou